Ари: «Краснодар должен верить до конца в чемпионство»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Расстояние от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.

— Наш соперник хорошо подготовился к этому матчу, — цитирует Ари Rusfootball. — «Сочи» был очень мотивирован, даже играя без болельщиков. Это было заметно. В первом тайме почувствовали, что они играли компактно и не давали нам играть в наш футбол — короткие передачи на чужой половине поля. Тем не менее, мы смогли создать несколько моментов. Потом вышли на второй тайм и пропустили гол. Считаю, что им повезло в какой-то степени. Потом мы, возможно, допускали ошибки при опеке. Повторюсь, соперник хорошо подготовился. Но наша команда билась.

Шансы на чемпионство? Да, мы должны верить до конца.