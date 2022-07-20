Сенников: «В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом»
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Ивана Игнатьева в стан железнодорожников.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым по схеме «1+2».
— У «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими. Кухта ушел, поэтому надо было искать замену. В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом. В «Рубине» у него не получилось, но руководство «Локомотива» дает ему шанс. Он может заиграть у железнодорожников, потому что «Локомотив» — специфическая команда. Явных бомбардиров не было. В основном все голы Лоськов забивал. Игнатьев может подстроиться под новый стиль, все-таки он еще молодой футболист, — сказал Сенников «РБ Спорт».
— Игнатьев может вытеснить кого-то из стартового состава «Локомотива» прямо сейчас?
— Такой наконечник, как Игнатьев нужен команде, но сомневаюсь, что он сразу вольется в состав и станет лидером. Ему точно придется непросто.
Ранее 23-летний Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1