Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:27

Сенников: «В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Ивана Игнатьева в стан железнодорожников.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым по схеме «1+2».

— У «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими. Кухта ушел, поэтому надо было искать замену. В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом. В «Рубине» у него не получилось, но руководство «Локомотива» дает ему шанс. Он может заиграть у железнодорожников, потому что «Локомотив» — специфическая команда. Явных бомбардиров не было. В основном все голы Лоськов забивал. Игнатьев может подстроиться под новый стиль, все-таки он еще молодой футболист, — сказал Сенников «РБ Спорт».

— Игнатьев может вытеснить кого-то из стартового состава «Локомотива» прямо сейчас?

— Такой наконечник, как Игнатьев нужен команде, но сомневаюсь, что он сразу вольется в состав и станет лидером. Ему точно придется непросто.

Ранее 23-летний Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-spetsificheskaya-komanda-poe-tomu-ignat-ev-mozhet-tam-zaigrat/
Дмитрий Сенников
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер 2Drots раскритиковал работу руководства «Локомотива»

Аргентинский полузащитник Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости