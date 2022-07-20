Сенников: «В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Ивана Игнатьева в стан железнодорожников.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым по схеме «1+2».

— У «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими. Кухта ушел, поэтому надо было искать замену. В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом. В «Рубине» у него не получилось, но руководство «Локомотива» дает ему шанс. Он может заиграть у железнодорожников, потому что «Локомотив» — специфическая команда. Явных бомбардиров не было. В основном все голы Лоськов забивал. Игнатьев может подстроиться под новый стиль, все-таки он еще молодой футболист, — сказал Сенников «РБ Спорт».

— Игнатьев может вытеснить кого-то из стартового состава «Локомотива» прямо сейчас?

— Такой наконечник, как Игнатьев нужен команде, но сомневаюсь, что он сразу вольется в состав и станет лидером. Ему точно придется непросто.

Ранее 23-летний Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов».