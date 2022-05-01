В «Спартаке» отреагировали на заявление Генича о запрете комментировать матчи клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

— Скандал с Геничем обсуждается довольно долго. Банил ли его «Спартак» или нет?

— Нет. Он не работает в «Спартаке», как его могут забанить.

— В интервью он сказал, что «Спартак» обьявил бойкот Матч ТВ, а потом был диалог, в ходе которого одно из условий клуба было отстранение Генича.

— Мы не объявляли им бойкот. Это все из серий одна бабка сказала. «Спартак» ничего нигде не объявлял. Обращайтесь к Геничу раз он это рассказывает.

— «Спартак» не имеет ничего против, чтобы Генич работал на матче?

— «Спартак» не может иметь ничего против Генича или других комментаторов. Мы не филиал Матч ТВ.

—Генич пропустил интервью с Каттани. Какая тут причина?

—Это не Матч ТВ, а «Коммент.Шоу» — наш партер. Когда идет обсуждение каких-то деталей перед интервью, они всегда спрашивают, что бы мы хотели. На тот момент фигура Константина Генича вызывала раздражение не у нас, а у болельщиков. У них есть разные составы ведущих, ребята были не против.

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