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В «Спартаке» отреагировали на заявление Генича о запрете комментировать матчи клуба

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

— Скандал с Геничем обсуждается довольно долго. Банил ли его «Спартак» или нет?

— Нет. Он не работает в «Спартаке», как его могут забанить.

— В интервью он сказал, что «Спартак» обьявил бойкот Матч ТВ, а потом был диалог, в ходе которого одно из условий клуба было отстранение Генича.

— Мы не объявляли им бойкот. Это все из серий одна бабка сказала. «Спартак» ничего нигде не объявлял. Обращайтесь к Геничу раз он это рассказывает.

— «Спартак» не имеет ничего против, чтобы Генич работал на матче?

— «Спартак» не может иметь ничего против Генича или других комментаторов. Мы не филиал Матч ТВ.

—Генич пропустил интервью с Каттани. Какая тут причина?

—Это не Матч ТВ, а «Коммент.Шоу» — наш партер. Когда идет обсуждение каких-то деталей перед интервью, они всегда спрашивают, что бы мы хотели. На тот момент фигура Константина Генича вызывала раздражение не у нас, а у болельщиков. У них есть разные составы ведущих, ребята были не против.

Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Константин Генич
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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Дмитрий Полоз

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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 21 1 3
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