Есть информация, что судьба 40-летнего Василия Казарцева предрешена. Самый мягкий вариант — отстранение от работы во всех дивизионах до конца года.

Более реальный — пожизненное отстранение. По всей видимости, арбитр из Санкт-Петербурга вне зависимости от результата сегодняшней проверки на детекторе лжи будет исключен из числа рефери РПЛ.

Видимо, накажут и видеоассистента, 41-летнего Алексея Еськова. В его случае больше шансов, что речь пойдет о временном наказании. В списке судей он все-таки останется. (Александр Бобров)