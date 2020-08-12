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Арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Казарцева могут пожизненно отстранить от судейства

12:45
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Есть информация, что судьба 40-летнего Василия Казарцева предрешена. Самый мягкий вариант — отстранение от работы во всех дивизионах до конца года.

Более реальный — пожизненное отстранение. По всей видимости, арбитр из Санкт-Петербурга вне зависимости от результата сегодняшней проверки на детекторе лжи будет исключен из числа рефери РПЛ.

Видимо, накажут и видеоассистента, 41-летнего Алексея Еськова. В его случае больше шансов, что речь пойдет о временном наказании. В списке судей он все-таки останется. (Александр Бобров)

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