Арбитра Галимова снова назначили на матч «Крыльев». Гендир самарцев опять подаст в отставку?

Департамент судейства РФС определил арбитров матчей 6-го тура чемпионата России-2023/24. Обязанности видеоассистента в ходе игры «Крылья Советов» — «Балтика» выполнит Роман Галимов.

Напомним, что его судейство встречи 24-го тура предыдущего чемпионата «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1) стало причиной громкого скандала. А сам Галимов больше не получал назначений. Впервые ему дали игру в качестве судьи совсем недавно — он работал 19 августа на матче «Сочи» — «Ростов» (4:0).

Генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев в знак протеста тогда подал в отставку, которую, правда, в итоге так и не приняли. Ходили разговоры об обращении в правоохранительные органы.

ЭСК РФС признала, что Галимов ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев на 42-й минуте, правильно не сделал этого на 58-й минуте, а также ошибочно не вынес второе предупреждение футболисту «Пари НН» Виктору Александрову на 70-й минуте и не удалил его.

Непонятно, зачем ему снова дали игру с участием самарцев.