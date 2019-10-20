На 16-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» странное решение принял арбитр Василий Казарцев, наказавший хозяев свободным ударом, который выполнялся из штрафной площади оренбуржцев. После его розыгрыша самарцы открыли счет.

Судья решил, что вратарь «Оренбурга» Климович нарушил правила, взяв мяч в руки после того, как другой игрок его команды намеренно отдал пас голкиперу. Но в том моменте ни о какой намеренной передаче вратарю или попытке затянуть время не могло быть и речи. Футболист, сделавший пас, находился на чужой (!) половине поля, с ним вступал в единоборство один из соперников, и оренбуржец со всей силы запустил мяч обратно на свою половину поля, чтобы не потерять его и сохранить владение.

Арбитр допустил ошибку, наказав Климовича. В результате «Крылья» забили гол. (Александр Бобров)