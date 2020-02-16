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Арбитр Матюнин получил травму и не смог сдать тест по физподготовке

16:19
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Арбитры и ассистенты российской премьер-лиги на сборе в турецком Белеке сдали тесты по физической подготовке.

Из-за повреждения сошел с дистанции и не выполнил норматив Алексей Матюнин. До выздоровления и пересдачи он не сможет получать назначения на игры чемпионата России. По разным причинам не сдавали экзамен судьи-помощники Антон Кобзев и Алексей Воронцов. (Александр Бобров)

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