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Арбитр ФИФА Николаев: «Москалев мог удалять Йевтича за первое нарушение»

18:56
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судья ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о двух предупреждениях, которое полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:1).

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— Первый эпизод — пограничный между желтой и красной карточкой — сказал Николаев. — Йевтич очень опасно открытыми шипами пошел в единоборство. У него не было намерения сыграть в мяч. Уже тогда Москалев мог посмотреть в монитор и, возможно, удалить игрока «Рубина». Через четыре минуты с его стороны не было акцентированного удара локтем, но он сделал движение в сторону лица противника. Можно сказать, что были основания для предупреждения, но не такие серьезные, как в первом эпизоде.

— Суммарно за два эпизода Йевтича удалили справедливо?

— По совокупности он наиграл на удаление. Первое нарушение заслуживало более жестких санкций, чем второе — желтой карточки. (Евгений Белоусов)

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