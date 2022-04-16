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Ваноли: «У нас все игроки основные и у всех есть прогресс»

Ваноли прокомментировал игровую форму футболистов «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об игре футболистов клуба после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

– С выходом Бакаева «Спартак» заиграл по-другому?

– Я уже говорил, что у нас все игроки основные. Бакаев важный для нас игрок. Вы сконцентрированы на одном, но не видите других вещей. У всех игроков есть прогресс, хорошо сыграл Пруцев, который был вынужден выйти в первом тайме. Практически у всех игроков есть прогресс. Все выигрывают, все проигрывают. Бакаев такой важный игрок. Хочу отметить и Чернова. Он провел две хороших игры. Вы сконцентрированы на одном, но не видите остального.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Ростовом».

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Основные источники исследования

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1.39

ТБ 2.5

16%

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Обе забьют - да

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2.02
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
2
0
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
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Спартак – Рубин
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