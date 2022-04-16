Ваноли: «У нас все игроки основные и у всех есть прогресс»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об игре футболистов клуба после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

– С выходом Бакаева «Спартак» заиграл по-другому?

– Я уже говорил, что у нас все игроки основные. Бакаев важный для нас игрок. Вы сконцентрированы на одном, но не видите других вещей. У всех игроков есть прогресс, хорошо сыграл Пруцев, который был вынужден выйти в первом тайме. Практически у всех игроков есть прогресс. Все выигрывают, все проигрывают. Бакаев такой важный игрок. Хочу отметить и Чернова. Он провел две хороших игры. Вы сконцентрированы на одном, но не видите остального.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Ростовом».