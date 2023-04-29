Апелляционный комитет отменил штраф на 200 тысяч рублей для главного тренера «Торпедо» Клотета

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Жозепу Клотету.

Решение было принято на заседании, которое состоялось в пятницу, 28 апреля.

Клотет получил красную карточку за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц в матче 23-го тура против «Спартака» (1:2), после чего КДК РФС дисквалифицировал испанца на два матча и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию Клотета, но отменил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Клотет уже пропустил один матч «Торпедо» в связи с дисквалификацией — он не присутствовал на скамейке команды во время игры 24-го тура против «Химок» (2:4). Специалист не сможет руководить автозаводцами во время встречи 25-го тура против «Сочи», которая пройдет 30 апреля.