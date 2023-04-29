Футболисты «Крыльев Советов» поддержали гендиректора, который объявил об уходе из клуба

Футболисты «Крыльев Советов» поддержали гендиректора клуба Вадима Андреева, который ранее объявил об уходе из клуба в качестве акции протеста против судейства, сообщает «РБ Спорт».

Игроки самарцев перед матчем 25-го тура РПЛ с «Зенитом», который проходит в эти минуты, вышли в специальных футболках. На них было написано «Один за всех и...».

Ранее Андреев после матча 24-го тура РПЛ с «Пари НН» выразил протест против судейства. Тот матч закончился со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

Функционер заявил, что уходит в отставку, чтобы привлечь внимание к проблеме судейства. ЭСК РФС в итоге признал три результативные ошибки в пользу нижегородцев.