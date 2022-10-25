Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ пока в Россию не вернут в еврокубки.

«Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож российский футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» Мадрид — две одинаковые команды, обе доминируют. Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака побеждает в чемпионате России уже четыре года подряд. После 14 туров РПЛ петербургский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Вчера, 24 октября, «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0.