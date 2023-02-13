Кавазашвили: «Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Гильермо Абаскаля с московским клубом.

«Думаю, это очень правильное решение со стороны «Лукойла» — продлить контракт с таким тренером, как Абаскаль. Сейчас команда под его руководством показывает зрелищный, атакующий футбол. За игрой команды приятно наблюдать. Но самое главное то, что Абаскаль делает ставку на воспитанников клуба. Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять. Я приветствую данное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. 11 февраля 2023-го стало известно о том, что московский клуб ведет переговоры с представителями испанского специалиста о продлении контракта.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 36 очков.