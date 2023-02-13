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Корнаухов: «У Жиркова получилась шикарная карьера. Юрию можно только поаплодировать»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил карьеру полузащитника Юрия Жиркова.

«Прекрасная, шикарная карьера. Он мальчишкой в свое время приехал в Москву покорять большой футбол и добился потрясающих успехов. Юрию можно только поаплодировать за его талант, труд в футболе. Браво, Жирков», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

12 февраля Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. За сборную сборной России он провел 104 матча, в которых забил два мяча. В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-u-zhirkova-poluchilas-shikarnaya-kar-era-emu-mozhno-tol-ko-poaplodirovat/
Олег Корнаухов
Юрий Жирков
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