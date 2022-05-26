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Кавазашвили заявил, что не удивится переходу Дзюбы в «Спартак»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Если Дзюба согласится пойти в «Спартак», то вопрос центрального нападающего будет кое-как решен. Другой вопрос — примут ли его болельщики. Честно говоря, не на весь сезон, но на какие-то определенные игры он может помочь команде, в этом я уверен. Но нужен ли ему лично данный вариант? Из «Зенита» он ушел не из-за денег, а потому что это уже не тот Дзюба, каким он был года полтора назад. Футболист должен учитывать тот факт, что он стареет. На данном этапе он уже сдает позиции, время идет. К сожалению, он еще остался ребенком в душе и думает, что у него все время будут течь розовые денежные реки. В этом он очень сильно ошибается, его время уже прошло. Если его в «Спартак» возьмут, то я этому не удивлюсь, во всяком случае его кандидатура гораздо лучше, чем легионер, который стоит дороже и из себя ничего не представляет», — сказал Кавазашвили.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.

Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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