Кавазашвили заявил, что не удивится переходу Дзюбы в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Если Дзюба согласится пойти в «Спартак», то вопрос центрального нападающего будет кое-как решен. Другой вопрос — примут ли его болельщики. Честно говоря, не на весь сезон, но на какие-то определенные игры он может помочь команде, в этом я уверен. Но нужен ли ему лично данный вариант? Из «Зенита» он ушел не из-за денег, а потому что это уже не тот Дзюба, каким он был года полтора назад. Футболист должен учитывать тот факт, что он стареет. На данном этапе он уже сдает позиции, время идет. К сожалению, он еще остался ребенком в душе и думает, что у него все время будут течь розовые денежные реки. В этом он очень сильно ошибается, его время уже прошло. Если его в «Спартак» возьмут, то я этому не удивлюсь, во всяком случае его кандидатура гораздо лучше, чем легионер, который стоит дороже и из себя ничего не представляет», — сказал Кавазашвили.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.