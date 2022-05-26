Александр Бородюк продлил контракт с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано на один сезон. Также работу продолжит весь тренерский штаб: Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

Под руководством Бородюка «Торпедо» заняло первое место в ФНЛ и вышло в Тинькофф РПЛ.