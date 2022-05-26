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Сегодня, 14:26

Александр Бородюк продлил контракт с «Торпедо»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Бородюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано на один сезон. Также работу продолжит весь тренерский штаб: Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

Под руководством Бородюка «Торпедо» заняло первое место в ФНЛ и вышло в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43766/
Александр Бородюк
РПЛ
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 23 1 4
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