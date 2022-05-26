Захарян: «Хотел бы поиграть в чемпионате Испании»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своей мечте. 19-летний россиянин хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

«Однажды проснулся и увидел новость об интересе со стороны «Реала», — приводит слова Захаряна «РБ Спорт». — Не знаю, откуда они берут эту информацию, я спокойно к этому отношусь. Улыбнулся и дальше пошел по своим делам. Если бы «Реал» действительно интересовался мной, агент об этом сообщил бы».

По словам полузащитника, у него не было предложения от «Реала» не было.

«Хочу ли в ближайшее время переехать играть в Европе? Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым. Понятное дело, что я не смогу быть физически готовым к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв ни одного матча там. В каком европейском чемпионате хотелось бы выступать? Хотел бы поиграть в чемпионате Испании», — сказал он.

В прошедшем сезоне Захарян забил восемь мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.