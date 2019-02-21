"Анжи" разгромил "Спартак" из Нальчика

"Анжи" обыграл "Спартак" из Нальчика в товарищеском матче - 4:1. По голу в составе махачкалинской команды забили Павел Долгов, Андрес Понсе, Павел Калошин и Никита Андреев.

Товарищеский матч

"Анжи" - "Спартак" - 4:1 (2:1)

Голы: Долгов, 3 (1:0). 13 (1:1). Понсе, 24 (2:1). Калошин, 54 (3:1). Андреев, 88 (4:1).

"Анжи": Дюпин, Удалый (Белов, 71), Гапон (Ягьяев, 77), Калошин, Кацаев (Магомедов, 71), Кулик (Андреев, 77), Ондуа (Иванченко, 77), Закиров (Андямов, 77), Маркелов (Гиголаев, 70), Долгов (Ахъядов, 46), Понсе.