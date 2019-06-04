"Анжи" объявил об уходе Адиева

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера.

- Главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России, - говорится в сообщении. - Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик "Анжи".

Двери "Анжи" всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!

Адиев покинул «Анжи»



Подробнее: https://t.co/DWxvhUjVmV



Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всё! pic.twitter.com/zf215o8mvY — ФК «Анжи» (@fc_anji) 4 июня 2019 г.

Напомним, Адиев возглавил "Анжи" летом 2018 года. Махачкалинский клуб занял 15-е место в премьер-лиге-2018/19 и вылетел в первый дивизион.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр