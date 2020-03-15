Антон Шунин: «Сейчас «Динамо» комфортнее чувствует себя»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России поделился мнением о ситуации с коронавирусом. Многие европейские чемпионаты ушли на карантин.

— Важная победа в Грозном, — написал Шунин в своем Instagram. Спасибо за поддержку! Готовимся к следующему матчу. Вопрос, когда он будет?

Есть вероятность, что наша лига будет приостановлена. Конечно, нужно соблюдать все правила, чтобы не заболело огромное количество людей. Например, избегать больших компаний. Мы примем любое решение — если скажут, что нужна пауза, сделаем это, как и все европейские лиги.

Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели.