Антон Шунин: «Почему «Динамо» не борется за Европу? Чтобы построить дом, нужен фундамент»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о взаимоотношениях с болельщиками. Голкипер является капитаном команды.

— От нас требуют результата, и когда играем неудачно, моя обязанность, в том числе, — отвечать на вопросы, если они есть, — цитирует Шунина официальный сайт клуба. — А они в таких случаях всегда бывают.

Болельщики спрашивают: почему не боремся за Европу, почему вылетели из Кубка, почему такое место в чемпионате? В первую очередь надо понимать, что мы игроки, а футбольный клуб — огромная структура, где все должны на своём месте биться за общую победу и жить этой идеей. Чтобы построить дом, нужен фундамент. И время.



Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности, но иногда повлиять на обстоятельства не в силах футболистов. Свою работу стараюсь делать на максимуме и ловить все, что летит в створ ворот. Если и дальше буду оставлять все силы на поле, если каждый в команде будет так делать — все получится. Нужно держать удар и давать болельщикам уверенность, что все поменяется. Сейчас наши тренеры и руководство делают все, чтобы «Динамо» прогрессировало и вернулось в борьбу за медали и еврокубки.

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