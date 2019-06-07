Антон Шунин: "Не помню в этом сезоне каких-то серьезных ошибок на стандартах"

Вратарь сборной России и капитан "Динамо" Антон Шунин в интервью "Известиям" признался, что не помнит своих ошибок на стандартных положениях в минувшем сезоне.

– В начале сезона вас много критиковали за то, что вы пропустили несколько мячей со штрафных, но сейчас вы прибавили в этом компоненте. Как-то работали над ним?

– Не помню в этом сезоне каких-то серьезных ошибок на стандартах. Просто так уже заведено, что если мы пропускаем с них, то виноват я. Каждый эпизод нужно разбирать отдельно.

– Например, гол со штрафного в матче со "Спартаком"...

– Говорили, что я пропустил в свой угол. Это началось с комментатора матча, который неправильно оценил момент. Я поставил стенку так, чтобы мяч не мог залететь в ворота в обвод стенки. Именно так вратарь должен действовать в подобных ситуациях. Но игроки "Спартака" не пробили, а разыграли мяч, и Джикия забил гол. Хорошая заготовка соперника. Вратарь не может просчитать заранее все варианты розыгрыша мяча. Это невозможно.

Помню, в позапрошлом сезоне был штрафной в матче с "Локомотивом". Там я пропустил в свой угол, это моя вина, вопросов нет. Я нормально воспринимаю критику. Со свой профессиональной точки зрения я всегда просматриваю опасные моменты и пропущенные мячи. Анализирую их и разбираю с тренером вратарей.

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