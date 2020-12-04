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Антон Миранчук рассказал о своей мечте

19:29
Марко Николич и Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич и Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал о мечте уехать в европейский чемпионат.

«Какая у меня мечта? В карьере — уехать в европейский чемпионат. В жизни — большой дом и большая семья», — признался Миранчук.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Миранчук провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Брат Антона полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из «Локо» в «Аталанту».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23263

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