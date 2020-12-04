Антон Миранчук рассказал о своей мечте
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал о мечте уехать в европейский чемпионат.
«Какая у меня мечта? В карьере — уехать в европейский чемпионат. В жизни — большой дом и большая семья», — признался Миранчук.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Миранчук провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Брат Антона полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из «Локо» в «Аталанту».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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