Антон Миранчук рассказал о своей мечте

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал о мечте уехать в европейский чемпионат.

«Какая у меня мечта? В карьере — уехать в европейский чемпионат. В жизни — большой дом и большая семья», — признался Миранчук.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Миранчук провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Брат Антона полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из «Локо» в «Аталанту».