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Андрей Тихонов: «Широков мог бы выступать в ММА»

11:10
Роман Широков и Андрей Тихонов. Фото instagram.com
Роман Широков и Андрей Тихонов. Фото instagram.com
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал действия Романа Широкова, который ударил судью в матче любительских команд.

49-летний Тихонов и 39-летний Широков играли за одну команду.

— Лучше бы этого не было, — сказал Тихонов на пресс-конференции. — Но Роман мог бы выступать в ММА. Парень вырос в области, в сложное время. В Дедовске таких вещей тогда происходило очень много. Но я не говорю, что такие вещи надо делать на улице. Ни в коем случае. Лучше в ринге. (Илья Андреев)

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