Андрей Талалаев: «Уверен, в спортивной борьбе «Крылья» остались бы в РПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев — о возможном вылете команды в ФНЛ. Если «Химки» в ближайшие дни объявят о своей готовности играть в предстоящем сезоне в премьер-лиге, то самарцы, по всей видимости, покинут элитный дивизион.

— На сегодняшний день получается, что «Крылья» покидают премьер-лигу. Насколько это справедливо? Выходит, самарцы пострадают, потому что у 9 игроков «Сочи» выявили коронавирус.

— Мне нечего добавить к вашему вопросу. Согласен с посылом. Мы все живем в реалиях этого коронавируса. Но когда он так выборочно действует... Конечно, это не очень приятно. Я не сомневаюсь в том, что в спортивной борьбе мы бы остались в премьер-лиге и завоевали бы очко, которое стало бы для нас спасительным. Потому что по большому счету «Тамбову» было бы сложнее обыграть «Сочи» в Нижнем, чем нам это сделать в Самаре. (В последнем туре «Крылья» играют с «Сочи» — Прим. «СЭ»)

— Есть ли выход из сложившейся ситуации?

— Сегодня председатель совета директоров клуба Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС. У «Крыльев» сезон не закончен. Нас еще ждет домашняя игра с «Сочи». Перед своими болельщиками мы должны показать хороший результат и добиться победы. Кроме того, мы уверены, что на Исполкоме будут приняты правильные решения.

— Однако пока судьба «Крыльев» находится в руках «Химок», которые в ближайшие дни должны объявить, идут ли они в премьер-лигу.

— Это самое парадоксальное. Последние пять матчей мы были уверены, что своей работой перевернем создавшуюся ситуацию. Считаю, что в борьбе за 14-е место мы имели определенное преимущество. И стратегическое, и игровое. Но случился неожиданный результат в матче «Спартака» с «Тамбовом» (2:3). Потом были признаны судейские ошибки, которые повлияли на исход встречи. Все это несколько изменило расклад сил. А дальше произошла эта история с коронавирусом в «Сочи». Самое неприятное для человека — это неизвестность. А мы в таком положении и находимся сейчас... Нет четкого понимания.

— Считаете, не должно быть такого, что «Крылья» вылетят из-за форса-мажора в «Сочи»?

— Безусловно, когда судьба футбола в регионе зависит от того, насколько правильно были сделаны анализы и насколько педантично другая команда готовилась к матчу... Это не совсем правильно, (Виталий Айрапетов)