Андрей Талалаев: «У «Ахмата» есть план, надеюсь, футболисты его реализуют»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара».
— Играем с одной из лучших команд России. Ждем тяжелый матч, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — У нас есть определенный план, надеюсь, наши футболисты его реализуют. Мы постепенно движемся вперед. Надеюсь, будет настрой запредельный. И более интересное с точки зрения качество игры.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.