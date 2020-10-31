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Андрей Талалаев: «У «Ахмата» есть план, надеюсь, футболисты его реализуют»

16:13

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара».

— Играем с одной из лучших команд России. Ждем тяжелый матч, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — У нас есть определенный план, надеюсь, наши футболисты его реализуют. Мы постепенно движемся вперед. Надеюсь, будет настрой запредельный. И более интересное с точки зрения качество игры.

Ахмат — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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