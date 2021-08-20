Андрей Мостовой считает, что все в России опасаются «Зенита»

Полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин считают, что в России все опасаются сине-бело-голубых.

— Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?

А.М.: Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.

А.С.: Да, потому что мы чемпионы! — цитирует футболистов официальный сайт «Зенита».

После четырех туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков.