Андрей Мостовой считает, что все в России опасаются «Зенита»
Полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин считают, что в России все опасаются сине-бело-голубых.
— Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?
А.М.: Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.
А.С.: Да, потому что мы чемпионы! — цитирует футболистов официальный сайт «Зенита».
После четырех туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-20-vse-v-rossii-nas-opasayutsya-glavnoe-iz-onlayn-konferentsii-andreya-mostovogo-i-alekseya-sutormina.htm
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