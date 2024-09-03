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Мостовой — о переходе Соболева: «Думал, вряд ли он перейдет. Получился целый сериал»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что не верил в переход Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

— Получился целый сериал. Драма. Путешествие из Москвы в Петербург. Что-то такое. Интересная история. Тяжело за ней было не следить, все время новости появлялись. Слышал, читал, но не верил, честно скажу. Почему? Много всяких моментов произошло. С сыном Соболева, к примеру, история. Потом еще и еще что-то. Подумал тогда, что вряд ли все произойдет. Но ошибся.

Негативных эмоций по отношению к Саше нет, мы уже давно знакомы. Просто необычный, резонансный трансфер. Во-первых, переход из «Спартака» в «Зенит». Во-вторых, у нас было много с ним резонансных ситуаций на поле: стычки и даже драки, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Соболев официально перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

С новой командой Александр начнет тренироваться 4 сентября. Ранее стало известно, что футболист отказался от части зарплаты в «Зените» ради трансфера в Санкт-Петербург. Форвард будет получать в клубе около 2 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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