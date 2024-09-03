Агент Голенкова заявил, что нападающий «Ростова» готов к переходу в ЦСКА

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, рассказал, что ЦСКА не обращался к нему по поводу трансфера футболиста. Ранее об интересе армейцев сообщил «РБ Спорт».

«Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» Егор сказал, что хочет получать больше игрового времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольство, это больше желание. Он в этом сезоне много игр провел, в кубке выходил с капитанской повязку. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить», — сказал Талаев Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Голенков провел десять матчей во всез турнирах", отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Его контракт с желто-синими рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в два миллиона евро.