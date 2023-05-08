Андрей Мостовой: «Пять раз выиграли чемпионат — теперь хотим и в шестой, и в седьмой»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» эмоциями от пятого подряд чемпионства команды.

— Вы пять лет подряд берете золото. Сейчас вы достигли конкретной планки — выиграли целую звезду. Как сохранить такой же настрой в следующем сезоне?

— А что с настроем? Мы каждый год настраиваемся на новую победу. Пять раз выиграли — теперь хотим и в шестой, и в седьмой. Команда стремится прогрессировать дальше, каждый футболист хочет становиться лучше. Почему мы должны останавливаться или быть хуже самих себя нынешних? Мотивация, как и прежде, — добывать новые титулы для «Зенита» и совершенствовать свою игру вместе с командой.