Обухов заявил, что «Оренбургу» реально занять пятое место в этом сезоне РПЛ

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов не считает, что у команды скромный состав.

«Не могу сказать, что у нас скромный состав. В нашей команде квалифицированные ребята. Это то, чего нам не хватало по началу сезона, как и веры в себя. Сейчас все это есть. Считаю, у нас хороший состав», — приводит Sport24 слова Обухова.

Также он рассказал о цели команды на оставшуюся часть сезона.

«Цель к концу сезона — подняться как можно выше в турнирной таблице. Пока что нам видится пятое место в чемпионате, и это реально!» — добавил нападающий.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. В 26-м туре команда сыграет с «Уралом». Матч пройдет 13 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.