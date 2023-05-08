Оганесян считает, что «Оренбург» может попасть в первую пятерку РПЛ по итогам сезона

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян оценил свое выступление в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Оценивать игру надо не мне. Для этого есть тренерский штаб. Но в целом всегда можно играть лучше», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

Также он рассказал, какое место может занять его команда в этом сезоне.

«Думаю, что «Оренбург» может спокойно попасть в первую пятерку РПЛ», — добавил футболист.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.