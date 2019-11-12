Андрей Костин: «Летние трансферы «Динамо» не такие уж плохие»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что летние трансферы «Динамо» не такие уж плохие, из них нужно создать хорошую команду. В апреле банк стал владельцем 99,9961 процента акций московского клуба.

В летнее трансферное окно «Динамо» пополнили 12 футболистов: защитники Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Калинин, З. Плиев, полузащитники Хильемарк, Каборе, Шиманьски, нападающие Игбун, Филипп, Нжи, Шейдаев.

— Я не большой профессионал, чтобы комментировать это, — приводит РИА «Новости» слова Костина. — Я считаю, что эти вещи должен решать профессионал, наверное, в первую очередь, тренер. Он выбирает, какие игроки ему нужны, в какой линии они должны играть. Рынок тяжелый, проблема в том, что у нас нет экономики футбола, он не может зарабатывать. В Англии за телевизионные права платят сотни миллионов евро, у нас, с одной стороны, фактически не платят ничего, и это все осуществляется за спонсорские деньги.

С другой стороны, рынок стал открыт, любого игрока, в том числе российского, могут приобрести, поэтому ценник довольно большой. Поэтому ситуация очень непростая, за каждого игрока идет очень упорная борьба, процедура поиска сама по себе очень сложна. Мне кажется, приобретения не такие уж плохие, из них просто нужно создать правильную команду, для этого нужна работа тренерского коллектива, чтобы была тактика и стратегия игры, правильные взаимодействия, комбинации. И я думаю, что в последнее время начало получаться.

После поражения в 12-м туре РПЛ от «Оренбурга» — бело-голубые занимали предпоследнее место в турнирной таблице — главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку. Его сменил Кирилл Новиков, под руководством которого команда еще не проигрывала (2 победы и 2 ничьи).

Андрей Костин: «К текущим результатам «Динамо» нужно относиться спокойно» //

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