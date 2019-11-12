Андрей Костин: «К текущим результатам «Динамо» нужно относиться спокойно»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что перемены в «Динамо» требуют времени, но команда способа провести хороший сезон. В апреле банк стал владельцем 99,9961 процента акций московского клуба.

После 16 туров «Динамо» набрало 18 очков и занимает 11-е месте в турнирной таблице чемпионата России.

— К текущим результатам «Динамо» нужно относиться спокойно, — приводит РИА «Новости» слова Костина. — Мы проводим глобальную перестройку, она заключается не только в тренерах и игроках, но и расширении сети детских школ, создании лучших условий для тренировки команд, начиная от питания и заканчивая очень важными факторами для здоровья.

Это занимает какое-то время, и я бы тут не нервничал, потому что последние четыре игры (при новом главном тренере Кирилле Новикове. — Прим. «СЭ») есть определенная динамика, команда два раза выиграла и дважды сыграла вничью. Думаю, «Динамо» наберет обороты, это процесс позитивный, этот год будет успешнее, чем предыдущий. А дальше будем строить более радужные планы. Какое-то время нужно, большие перемены не происходят быстро, не надо нервничать, мы спокойно и с уважением относимся к тренерскому коллективу.

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