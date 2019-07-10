"Динамо" подписало контракт с Каборе

31-летний полузащитник Шарль Каборе стал игроком "Динамо". Также на четыре года контракт с москвичами продлил Игорь Лещук.

– Полчаса назад подписали Шарля Каборе, – приводтся слова спортивного директора "Динамо" Романа Орещука в Твиттере клуба. – Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю.