"Динамо" подписало контракт с Каборе

31-летний полузащитник Шарль Каборе стал игроком "Динамо". Также на четыре года контракт с москвичами продлил Игорь Лещук.
– Полчаса назад подписали Шарля Каборе, – приводтся слова спортивного директора "Динамо" Романа Орещука в Твиттере клуба. – Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю.
⚡️🔥💬 Роман Орещук: Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4⃣года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июля 2019 г.
Каборе выступал за "Краснодар" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в составе "быков", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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