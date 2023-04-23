Кобелев — об игре Смолова: «Он только набирает форму. Остальные футболисты тоже не играют так, как в прошлом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего бело-голубых Федора Смолова.

«Смолов — футболист, который может протащить мяч и пробить издалека. Плюс Федор пропустил несколько матчей из-за травмы, поэтому он только набирает форму. Но нужно его судить и по другим игрокам. Захарян, Макаров и остальные игроки тоже не играют так, как в прошлом сезоне. Нужно искать этому причину, а не поверхностно анализировать это. Все игроки регрессируют, не только Смолов», — сказал Кобелев «СЭ».

Смолов в нынешнем сезоне провел 26 матчей, отличился 10 раз и отдал 5 голевых передач. «Динамо» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков за 24 тура.