«Пари НН» — «Крылья Советов»: Яковлев вывел хозяев вперед

Форвард «Нижнего Новгорода» Владислав Яковлев отметился голом в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Футболист забил на 73-й минуте. Это его первый гол в этом сезоне.

Игра проходит в Нижнем Новгороде. Счет к 76-й минуте — 2:1 в пользу хозяев.