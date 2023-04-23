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Канчельскис считает, что несостоявшийся переход в «Челси» повлиял на психологическое состояние Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» повлиял на психологическое состояние футболиста, что сказалось на его игре в текущем сезоне.

«Арсен сломался в психологическом плане, у него пропал футбольный интерес. Ему уже напели сказок про «Челси». Англия и Россия — две разные вещи. Когда ты мог быть одной ногой в топ-команде, в лучшей лиге мира, то, конечно, сейчас твоя игра не идет и все вокруг раздражает. Его надо было поддерживать, чтобы он играл так же, как раньше. Можно ставить крест на истории с «Челси». Сейчас это абсолютно нереально. А сказочников слушать не надо», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В августе прошлого года «Челси» достиг с «Динамо» договоренности о переходе Захаряна, но трансфер россиянина в английский клуб не состоялся по техническим причинам. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за москвичей 31 матч, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-23-kanchelskis-o-zakharyane-mozhno-stavit-krest-na-istorii-s-chelsi-seychas-eto-absolyutno-nerealno
Андрей Канчельскис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
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23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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