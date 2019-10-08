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Андрей Федун: «Совет директоров «Спартака» не обсуждал кандидатуру нового главного тренера»

15:28
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Совет директоров «Спартака» на заседании не обсуждал кандидатуру нового главного тренера. Об этом заявил член совета директоров Андрей Федун.

— Обсуждался ли вопрос нового главного тренера? Нет, -цитирует Федуна ТАСС. — Совет директоров обсуждал текущие вопросы.

Сегодня претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско возвращается из Москвы в Германию. 34-летний специалист провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с инфраструктурой красно-белых.

По данным «СЭ», решение о подписании контракта со «Спартаком» Тедеско примет до конца текущей недели. В случае положительного ответа тренеру предстоит решить вопрос по разрыву действующего договора с «Шальке».

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