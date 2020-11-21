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Андрей Федун: «Как игра? Хотелось бы результата»

21:21
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Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Как игра? Хотелось бы результата», — сказал Федун (Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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