Ещенко: «Спартак» способен справиться с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых и «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ.

«Думаю, «Спартак» способен справиться с «Крыльями Советов». Две команды в разных состояниях подходят после трех матчей. «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом», «Ростовом» и махачкалинским «Динамо», а теперь их еще и ждет «Спартак», — сказал Ещенко «СЭ».

Команда Станковича примет самарцев в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 мск.

Денис Сафронов