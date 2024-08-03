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Сегодня, 11:51

Кечинов ждет от «Спартака» победы в матче против «Крыльев Советов»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Нам стоит ждать великолепной и, надеюсь, результативной игры и победы «Спартака». «Спартак» сейчас провел два хороших матча, в которых они уверенно выиграли и показали нормальный футбол. Про «Крылья Советов» так сказать не могу, потому что они по делу проиграли последние три игры и сейчас находятся в не самом лучшем состоянии, как психологически, так и физически», — сказал Кечинов «СЭ».

Команда Станковича примет самарцев в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 мск.

(Константин Передерий)

Валерий Кечинов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Локомотив
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