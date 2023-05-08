Червиченко — об ошибке Селихова: «Кержаков тоже чуть было не привез гол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ошибку голкипера красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом» (2:3).

— Что на финише сезона происходит с Селиховым?

— Сегодня он, к сожалению, не справился с нервным напряжением. Кержаков, кстати, тоже был неспокоен. В одном эпизоде, когда его прессинговал спартаковец, Михаил лишь в самый последний момент выбил мяч куда подальше. А если бы чуть промедлил... Просто слишком много нагнеталось всего вокруг этой встречи, слишком высока была цена ошибки.