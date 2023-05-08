Зарема призвала поддержать Селихова: «Даже если в воротах будет Куртуа, на поле Иванов сделает, что нужно»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о работе судей в матче 26-го тура РПЛ красно-белых с «Зенитом» (2:3).

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — сказала Салихова «СЭ».

Питерцы открыли счет на 13-й минуте после ошибки Александра Селихова.

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.