Червиченко: «Сейчас второй состав «Зенита» не слабее основ ЦСКА и «Спартака»

Червиченко пока не видит команды, которая нарушила бы гегемонию «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пока не видит команды, которая нарушила бы гегемонию «Зенита».

— Кто в ближайшее время нарушит гегемонию «Зенита»?

— Чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Нужно иметь состав, сопоставимый с командой Семака. Сейчас, мне кажется, даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака». Поэтому очень сложно соревноваться на дистанции с сине-бело-голубыми.