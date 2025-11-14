Аршавин — о возможном переходе сына из «Спартака» в «Зенит»: «Деньгами ребенка не уговоришь, маму еще можно подкупить, ха-ха!»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, можно ли перехватить сына из «Спартака».

«Перехватить сына из «Спартака»? Это мы сделаем. Но, видимо, только за большие деньги. Думаю, в возрасте 15-16 лет это нереально. Мне кажется, там и мама не захочет. А если будет в порядке и окажется нужен «Спартаку» — возможно, и он сам. Поэтому мало факторов для перехода. Только деньгами [заманивать], но ребенка точно не уговоришь. Вот маму еще можно подкупить, ха-ха!» — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений Аршавин, сын экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, стал победителем летнего первенства Москвы в составе «Спартака» 2012 года рождения. Вместе с ним красно-белые выиграли все 22 игры.