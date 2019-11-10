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Андрей Аршавин: «Говорил Жиркову: «Я уж думал, что ты десять раз умер, а все воскресаешь»

22:00
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Тренер детской академии «Зенита», бывший игрок сине-бело-голубых и телеэксперт Андрей Аршавин признался, что впечатлен игрой 36-летнего защитника команды из Санкт-Петербурга Юрия Жиркова в матче 16-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:0). Встреча прошла в Туле сегодня, 10 ноября.

— Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне Жирков провел 17 матчей за «Зенит», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Арсенал Т — Зенит

 

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