Андрес Вомбергар: "Я приехал в "Уфу", чтобы забивать и помочь команде подняться выше"

Аргентинский новичок и нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар перед матчем 20-го тура с "Ахматом" в интервью клубной пресс-службе рассказал о конкуренции в атакующей линии команды, своей второй половинке и о задачах на сезон, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

– Самая лучшая команда –та, в которой есть конкуренция. Она полезна в любом случае. Если у нас кто-то оказывается на скамейке запасных и может усилить игру, выйдя на замену, это замечательно. Мы играем между собой на тренировках, и, тем самым, становимся лучше, – цитирует Вомбергара пресс-служба "Уфы".

– В Уфу ты приехал с девушкой, кто она по национальности и как давно вы вместе? Не готов, если что сыграть свадьбу в России?

– Вместе мы уже на протяжении двух лет. Она тоже из Аргентины, но имеет итальянский паспорт. О свадьбе мы еще не думали. Но я считаю, что было бы неплохо сначала отпраздновать в Аргентине с семьей, а затем я готов устроить вечеринку с командой в Уфе.

– Ты уже успел познакомиться с уфимскими болельщиками, как тебе их поддержка в матче с "Динамо"?

– Было холодно, но стадион был полный, что меня удивило. Я надеюсь, что на каждой нашей домашней игре будет такая же горячая поддержка. К тому же я встречался с болельщиками на мероприятии в ТЦ МЕГА, мне они понравились, по-настоящему заряжали позитивом!

– В Уфе на матче с "Динамо" была не самая лучшая погода. Приходилось ли играть в таких тяжелых условиях ранее?

– Такое для меня было впервые. Я вышел на поле всего на пять минут, но за это время мое лицо уже замерзло. Постепенно в тренировочном процессе я адаптируюсь к уфимской погоде, к тому же сейчас с каждым днем становится теплее.

– Расскажи о своих целях и задачах в России в общем и конкретно на этот сезон?

– Я знаю, что у команды не самый лучший сезон, поэтому я приехал помочь. У нас хорошие игроки, хороший тренерский штаб. Я перешел сюда для того, чтобы забивать и помочь команде подняться выше. В целом, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиром чемпионата и получить вызов в национальную сборную Словении, а также сыграть на нее в официальном матче.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. "Ахмат" с 24 баллами – 8-й.

Все о чемпионате России – здесь