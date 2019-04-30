Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" отметил, что ему нравилось работать с форвардом Артемом Дзюбой​. По его словам, у нападающего всегда есть шутка, которая заставит смеяться всех.

– Вы долго работали с Артемом Дзюбо​й. В чем его главные плюсы?

– Технико-тактические плюсы, думаю, видны всем. Он умеет придержать мяч, правильно действует в штрафной и здорово реализует моменты. А еще он великодушный нападающий. Дзюба не только забивает, но и отдает много голевых передач. За это просто нельзя не уважать. И, конечно, Артем очень любит шутить. У него всегда припасена шутка, которая заставит смеяться всех. Даже Анюкова!

– С Дзюбой тяжело работать?

– Не знаю, как было с другими тренерами, но со мной Артем вел себя корректно, работать было легко. Он всегда понимал, когда можно пошутить, а когда нужно серьезно тренироваться. Помню, ему не очень понравилось, что остался в запасе на финал Кубка с ЦСКА. Но тогда, на мой взгляд, Кокорин тоже заслуживал сыграть с первых минут. Думаю, Дзюба до сих пор мне этого не простил (смеется). (Юлия Яковлева)

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