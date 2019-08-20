Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал новый пост в своем Instagram после победы над ЦСКА? (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

28-летний немец отметился голевой передачей в этой встрече.

«Вау, было весело прошлой ночью! Поздравляю Жиго с голами. Спасибо всем болельщикам ... стадион был в огне», — подписал фото Шюррле.

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»